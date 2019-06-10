Tokat Şehir Müzesi, Tokat Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yaptırıldı. Müze, kentin 500 yıllık tarihine ışık tutuyor.

Taşınmaz kültür varlıklarının yoğunlukta olduğu tarihi Sulu Sokak'ta bulunan müze, önemli eserlerin yanı sıra kültürel ürünleri de barındırıyor.

Müzede görevli arkeolog İbrahim Çetin, müzenin 18 Şubat'ta ziyarete açılmasına rağmen 50 bini aşkın ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Çetin, müzenin üçüncü katında sergilenen Osmanlı dönemine ait Cumhuriyet döneminde de kullanılan para keseleri, akçe küpleri, para sayma tahtaları ile tartıların ilgi gören eserlerin başında geldiğini anlattı.

Renkliler kadınlara, deriler erkeklere ait

Sergilenen ölçü ve tartıların Osmanlı'nın ticaret ahlakını da yansıttığını belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Bu ölçü eserleri Osmanlı dönemindeki adaleti ve dürüst bir ticaret ahlakının göstergesi. Para sayma tahtaları da o dönem esnafların tahta üzerindeki koyduğu akçeleri, akçe küplerine ve para keselerine sayarak adil bir şekilde doldurma işlemine yarardı. Para sayma tahtaları Anadolu'daki nadir eserlerden."

Çetin, para keselerinin rengine ve ebadına göre değiştiğinden bahsederek, "Genelde renkli para keseleri kadınlara, deri para keseleri ise erkeklere ait. Akçe para sayma tahtaları ise esnaflara ait" dedi.

Kaynak: AA