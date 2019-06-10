Yunus Emre Enstitüsü, 48 ülkede bulunan 58 merkeziyle Türkiye'yi temsil ediyor, birbirinden farklı alanlarda ülkemizi tanıtıyor. Ayrıca, dünyanın dört bir yanında Türkçe eğitimleri veriyor.

Bu yıl enstitü tarafından 10'uncusu düzenlenen İstişare ve Eğitim Toplantısı Ankara'da başladı. 3 gün sürecek toplantının açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Ersoy, 2009 yılından bu yana yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yunus Emre Enstitüsü'ne şu sözlerle teşekkür etti:

"150 bini aşkın kişiye Türkçe öğrettiniz. 140 farklı ülkeden 4 bine yakın öğrenciye, Türkiye'de Türkçe öğrenme imkanı sundunuz. Türkçenin ilk ve ortaöğretim kurumlarında, resmi müfredat dahilinde okutulması için Tercihim Türkçe Projesi'ni başlattınız. Bunlar büyük başarılar. Ancak 'Ülkemiz ve milletimiz için çalışıyorsak yeterli' diye bir söz olmadığını biliyoruz."

"Kültür köprüleri kurulmasına vesile olacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, toplantıda planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye arasında kültürel bağların güçlenmesini istediklerini söyleyen Ateş, şöyle konuştu:

"Bu yıl uygulamaya başladığımız AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı kapsamında AB ülkeleriyle Türkiye arasında kültürel bağların güçlenmesine yönelik 100'den fazla faaliyeti destekleyerek, kültür köprüleri kurulmasına ve iletişim ağlarının artmasına vesile olacağız."

İstişare ve Eğitim Toplantısı'na 48 ülkenin temsilcisi katılıyor.

Kaynak: TRT Haber