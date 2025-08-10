Açık 32.9ºC Ankara
AA 10.08.2025 15:53

Bandırma Gemi Müzesi'ni 3 ayda 102 bin 818 kişi ziyaret etti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni üç ayda 102 bin 818 kişi ziyaret etti.

[Fotograf: AA]

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Canik ilçesinde yer alan Bandırma Gemi Müzesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldikleri Bandırma Vapuru'nun replikası olarak ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunuyor.

Müzede Atatürk'ün beylik tabancasından kıyafetlerine, Nutuk kitabının orijinal nüshasından çeşitli fotoğraflara kadar birçok önemli eser sergileniyor. Ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının toplantı hallerinin bal mumu heykellerle canlandırıldığı bu özel mekan, misafirlerini tarihin derinliklerine taşıyor. Müzede Lozan Barış Antlaşması'nın 1923 yılı Osmanlıca orijinal baskısı da görülebiliyor.

Bandırma Gemi Müzesi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, mayıs, haziran ve temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde toplamda 102 bin 818 kişiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Milli Mücadele'nin en önemli sembollerinden birinin Bandırma Vapuru olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kültür turizmine önemli katkılar sunan müzelere ilgi her geçen yıl artıyor. Samsun'umuzun tarihi rolüne ışık tutan, o yılları bugün yeniden yaşatan Bandırma Gemi Müzesi, misafirlerimizi 1919'lu yıllara adeta yolculuğa çıkarıyor. Bizler de 1919 ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Samsun'a ve Bandırma Gemi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet ediyoruz. Milli Mücadele ruhunu yaşamak ve hissetmek isteyen herkesi Gazi Şehir Samsun'umuza bekliyoruz."

