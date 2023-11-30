Bakan Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen özel gösterime, Milli Savunma Bakanı Güler, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, askeri personel, film ekibi, oyuncular ve davetliler katıldı.

Dizinin özel gösterimi sonrası konuşan Bakan Güler, diziyi bugün keyifle izlediklerini ve izleyeceklerini söyledi.

Emeği geçen Milli Savunma Bakanlığı, tüm kuvvetler, özellikle hava kuvvetleri ve pilotları adına teşekkür eden Güler, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya da teşekkürlerini iletti.

Yaptıkları her bir operasyonda, sivil insanlara, çevreye ve dini yapılara ne kadar dikkat ettiklerini, önem verdiklerini ifade ettiklerini aktaran Güler, dizide de bunların görüleceğini belirtti.

Güler, dizide bir nebze Mavi Vatan'a da değinildiğini, devamında da Mavi Vatan'la ilgili bir içerik izlemek istediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Cesur pilotlarımızın mücadelesini anlatmak için yaşama geçirdik"

TRT Genel Müdürü Sobacı da bugün kendilerini ağırladıkları için Bakan Güler'e teşekkür etti.

Hür dizisini gök vatanı emin kılan kahramanlara ve cesur pilotların mücadelesini anlatmak için hayata geçirdiklerini vurgulayan Sobacı, şöyle konuştu:

"Kahramanlarımızın cesaretini, şanını, ferasetini tam anlamıyla beyaz perdeye veya ekranlara getirmek için bizim sözümüz ve gücümüz yetmezdi. En iyi şekilde ve en güçlü şekilde bu kahramanlığı ekrana getirmek mutlaka Milli Savunma Bakanlığımızın ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle mümkün olabilirdi. Ben süreç içerisinde verdikleri destek nedeniyle Sayın Bakanımız nezdinde Milli Savunma Bakanlığına ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza şükranlarımı sunuyorum."

Sobacı, projenin silahlı kuvvetlerin geldiği operasyon kabiliyetiyle birlikte ulaşılan aşamayı, istihbarat gücünü, İHA ve SİHA kullanımını ile sivil vatandaşlara zarar vermeme noktasındaki hassasiyetini her vatandaşın bilmesi, görmesi ve devletin ulaştığı kapasiteyle gurur duyması için yaptıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Milli Savunma Bakanı Güler ve TRT Genel Müdürü Sobacı birbirlerine hediye takdim etti.

10 bölümden oluşan "Hür" dizisi, yarın Tabii platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.