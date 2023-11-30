Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 30.11.2023 11:28

Sinemalarda bu hafta

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan korkuya, üçü yerli, 6 film vizyona girecek.

Sinemalarda bu hafta
[Fotograf: AA]

Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak yer alıyor.

Aşk Filmi

Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.

Kara Cuma

Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor.

Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.

Kötülük Diye Bir Şey Yok

Müzikal dram türündeki "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor.

Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor.

Haftanın Animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı", Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.

Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği animasyon film "Dilek", içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor.

ETİKETLER
Sinema
Sıradaki Haber
Van'daki mağaralar doğası ve tarihiyle ilgi çekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzla mücadele için hazır
12:31
Bakan Bolat: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur
12:23
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
12:19
İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 5,4 arttı
12:18
Ortaokullarda "yapay zeka uygulamaları" dersinin müfredatı hazır
12:13
Yalova'da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
FOTO FOKUS
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ