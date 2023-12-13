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Kültür-Sanat
AA 13.12.2023 11:46

Bakan Göktaş: Dizi yapımcılarıyla "aile" gündemli toplantıda buluşacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediği söylemlere ilişkin, "RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız" dedi.

Bakan Göktaş: Dizi yapımcılarıyla "aile" gündemli toplantıda buluşacağız

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Cenevre'de düzenlenen "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabulünün 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözlerden Eyleme" oturumuna katıldığını hatırlatarak, "İsrail tarafından Filistinli ailelerin yok edildiği bir ortamda aileden bahsetmek zor oldu" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Göktaş, "İsrail yönetimi, Filistin halkına uyguladığı soykırımla, insanların yaşam hakkını dünyanın gözü önünde açıkça ihlal ediyor. Bu katliama sessiz kalanlar tarih karşısında hesap verecektir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Gazzelilerin ve Filistinlilerin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Panelde, Türkiye'de ailelere yönelik uygulanan programlarla aileyi güçlendirmek için yapılan çalışmalardan da örnekler verdiklerini belirten Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.

Aileyi "medeniyetin kilit taşı" olarak nitelendiren Göktaş, aile olmadan toplumun olmayacağını söyledi. Ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Göktaş, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programlarını hayata geçirdiklerini, aile danışmanlığı merkezleri açtıklarını, 81 ilde aile çalıştayları ve Aile Şurası yaptıklarını hatırlattı.

RTÜK ile Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü imzaladıklarını ifade eden Göktaş, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumak için çalıştıklarını belirtti.

Son dönemde gündeme gelen sosyal medyadaki bazı paylaşımlara ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Sosyal medyada zaman zaman uygun olmayan içerikleri görüyoruz. Bu konuda çok hızlı hareket ediyoruz. Bakanlığımız bünyesinde 7/24 çalışan sosyal medya tarama ekibimiz var. Her içeriğe hassasiyetle yaklaşıp anında müdahale ediyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocukları olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilen 1915 içerik tespit edildi. Bu içeriklerin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttük. Bu konudaki çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz."

"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye"

Televizyonda yayımlanan bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediğine yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Göktaş, "RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında yakın zamanda dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız." dedi.

Kadınların iş hayatına katılma oranlarının 21 senede yüzde 25 arttığını vurgulayan Göktaş, "Bu rakamları daha da artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş RTÜK
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