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Kültür-Sanat
TRT Haber 13.12.2023 07:18

TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek

Terörle mücadele eden kahramanların gerçek hikayesi bir kez daha beyaz perdeye taşındı. Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanının yazılacağı TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. Merakla beklenen filmin ilk gösterimi İstanbul’da yapıldı. 'Nefes: Yer Eksi İki' filmi 15 Aralıkta sinemalarda olacak.

TRT ortak yapımı 'Nefes: Yer Eksi İki' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Terörle mücadeledeki birçok gerçek hikayeyi bir araya getiren filmin ilk gösterimi İstanbul’da yapıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol ile İstanbul Valisi Davut Gül filmi birlikte izledi.

"Terörle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak istedik"

Ziyad Varol, TRT'nin bu tarz yapımlarla şehitlerin aziz hatırasını yad ettiğini belirtti.

"TRT olarak, kamu yayıncısı olarak üzerimize düşen vazifeyi tıpkı çok kısa süre önce hayata yine geçirdiğimiz şu an vizyonda bulunan şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın anısına "Öğretmen Oldum Ben" adlı filmimizde olduğu gibi birçok gerçek şahsiyetini şehitlerimizi yansıtan çok kıymetli, güzel bir proje. Biz izlerken de çok duygulandık."

"Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı kahramanlar sayesinde oldu"

İstanbul Valisi Davut Gül de şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki başarısı aslında Nefes filmindeki kahramanlıklardan sağlandı. Bu vesileyle şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyor ve şükranla anıyorum."

TRT ortak yapımı film 15 Aralık'ta sinemalarda

Film, 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayeleri konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

Dram ve aksiyon dolu filmin yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş, yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu yaptı. Filmin senaryosu da Hakan Evrensel’e ait.

Merakla beklenen dram, heyecan ve aksiyon dolu "Nefes: Yer Eksi İki" 15 Aralık'ta sinemalarda olacak.

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