Bakan Ersoy: Türkiye'nin küresel bir anlatı gücü var

İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye Markasının Küresel Anlatısı: Türk Dizileri" programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Ersoy, Ataşehir'de bir otelde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında yaklaşık 1 milyar insanın dünyanın farklı coğrafyalarında Türk dizilerini izlediğini anlatarak, "Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya uzanan 170'e yakın ülkede Türkçe bir hikaye anlatılıyor. İstanbul'un bir sokağı, Kapadokya'nın bir manzarası, Ege'de kurulan bir sofra, Anadolu'nun binlerce yıllık mirası milyonlarca insanın ekranına ulaşıyor." dedi.

Bu ölçekteki erişimin yalnızca sektörel bir başarı olarak değerlendirilemeyeceğine işaret eden Ersoy, bu durumun Türkiye'nin küresel bir anlatı gücü olduğu değerlendirmesini yaptı.

"İnsanların zihninde kalıcı bir yer edinmek stratejik değer taşıyor"

Bugünün dünyasında ülkelerin yalnızca ürünleri, teknolojileri veya ekonomik güçleriyle rekabet etmediğine dikkati çeken Bakan Ersoy, "'Attention economy', yani dikkat ekonomisi olarak tanımlanan bu küresel ortamda görünür olmak, merak uyandırmak ve insanların zihninde kalıcı bir yer edinmek, giderek daha büyük bir stratejik değer taşıyor." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin bu rekabette güçlü bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak, "Bizim yalnızca anlatacak hikayelerimiz yok. Bu hikayeleri dünyanın dört bir yanında karşılık bulan güçlü anlatılara dönüştürebilen bir sektörümüz de var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dizi ihracatında dünyanın önde gelen üç ülkesinden biri konumunda bulunduğunu belirten Ersoy, Türk dizilerinin Afrika'dan Orta Doğu'ya, Güney Amerika'dan Balkanlara uzanan geniş bir uluslararası dolaşım ağı oluşturduğunu aktardı.

Bakan Ersoy, Türk dizilerinin küresel başarısının geçici bir ilgi olmadığını ve bu başarının dünya içerik pazarındaki dönüşümle birlikte büyüyen stratejik bir kapasiteye dönüştüğünü anlattı.

"Türk dizileri Türkiye'yi merak ettiriyor"

Türk dizilerinin yalnızca izlenmediğini, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik merak oluşturduğunu söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, insanların diziler aracılığıyla Türkçe kelimeler öğrendiğini, müzik, gastronomi, gelenekler ve yaşam kültürünü tanıdığını aktardı.

Ersoy, ekranda görülen şehirlerin araştırıldığını, çekim mekanlarının ziyaret edilmek istendiğini belirterek, "Türk dizileri Türkiye'yi merak ettiriyor." dedi.

Türk dizilerinin Türkiye'nin destinasyon algısını ve ülkeyi ziyaret etme isteğini güçlendirdiğine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla karşımızda yalnızca ekonomik değeri yüksek bir ihracat ürünü yok. Karşımızda Türkçenin uluslararası görünürlüğünü artıran, kültürümüzü dünyanın gündelik hayatının bir parçası haline getiren, destinasyonlarımızın bilinirliğini güçlendiren ve Türkiye markasına değer katan çok güçlü bir kültürel etki alanı var. Türk dizileri bu yönüyle Türkiye'nin soft power, yani yumuşak güç kapasitesini besleyen önemli unsurlardan biri haline de gelmiştir."

"Artık mesele yalnızca Türk dizilerinin kaç ülkede izlendiği değildir"

Ersoy, ekranda görülen İstanbul manzarasının başka bir ülkede seyahat hayaline dönüşebildiğini, bir yemeğin gastronomiye, tarihi mekanın kültürel mirasa yönelik ilgi oluşturabildiğini ve bu etkinin "screen tourism", yani ekran turizmi olarak tanımlandığını söyledi.

Türkiye'nin dünyanın önde gelen turizm ülkelerinden biri olduğunun altını çizen Ersoy, hedeflerinin turizm gelirini daha yüksek katma değerle büyütmek, destinasyonları çeşitlendirmek ve ülkenin sahip olduğu zenginlikleri daha geniş kesimlerle buluşturmak olduğunu vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin turizm gücü ile dizi sektörünün küresel erişiminin aynı stratejik hedef etrafında buluşturulması gerektiğini dile getirerek, "Artık mesele yalnızca Türk dizilerinin kaç ülkede izlendiği değildir. Mesele bu olağanüstü küresel erişimi Türkiye'nin kültürel etkisine, turizm gücüne ve marka değerine nasıl dönüştüreceğimizdir." görüşünü paylaştı.

Türk dizi sektörüne yeni destek modeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk dizilerinin küresel etkisini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdükleri bilgisini veren Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğüyle birlikte Türk dizi sektörüne yönelik destek politikalarında yeni bir dönem başlattıklarını bildirdi.

Ersoy, yeni dönemin merkezinde Türk dizilerinin küresel yolculuğunu desteklemek ve bu başarıdan Türkiye için daha fazla değer üretmek hedefinin bulunduğunu aktararak, destek sisteminin daha esnek ve uluslararası başarıyı daha güçlü biçimde teşvik eden bir yapıya kavuşturulduğunu belirtti.

Bir sezon yayımlanmış olma şartının kaldırıldığını, desteklerin bölüm bazında değerlendirilebilmesinin ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önünün açıldığını aktaran Ersoy, yeni sistemde uluslararası erişimin somut kriterlerle ele alındığını ve televizyon reytinglerinin yanı sıra dijital izlenme verilerinin de dikkate alındığını açıkladı.

Ersoy, "En az 3 kıtada ve 10 ülkede yayımlanan yapımları değerlendirirken, ihracat performansının yanında Türkiye'nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarımıza sunduğu katkıyı da gözetiyoruz." dedi.

Kamu desteğini yalnızca bir yapımın finansmanına katkı sağlayan araç olarak görmediklerini belirten Bakan Ersoy, "Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz bu yeni modeli, sektörümüzün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Türk dizilerinin küresel etkisini büyütmek için içerik üretiminden uluslararası tanıtıma kadar bütün sürecin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) uluslararası tanıtım kapasitesinin de bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu belirten Ersoy, TGA'nın hedef pazarlar konusundaki birikimi ve destinasyon odaklı yaklaşımıyla Türk dizilerinin dünyada oluşturduğu ilgiyi Türkiye'ye yönelik seyahat motivasyonuna dönüştürecek yeni imkanlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Ersoy, TGA aracılığıyla dünyada milyonlarca insanın tanıdığı ve takip ettiği oyuncuları Türkiye'nin destinasyonları, gastronomisi, kültürel mirası ve turizm çeşitliliğiyle buluşturan tanıtım çalışmalarının geliştirilmesinin hedeflendiğine işaret ederek, "Bir oyuncumuzun küresel etkisiyle, bir dizimizin oluşturduğu ilgiyle ve ülkemizin turizm değerleriyle aynı Türkiye hikayesini güçlendirmek mümkündür." dedi.

Haziran 2025'te "Antalya Gambit" ile başlayan mini dizi iletişim projesi kapsamında "İstanbul My Love", "Hidden Lover", "An İstanbul Story", "Cappadocia Fairytale", "Turquoise Summer", "Whisper of Origins" ve "Taste of İzmir" olmak üzere toplam 8 mini dizinin yayına alındığını aktaran Ersoy, çalışmalarda 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Türk dizilerinin etkisi bölüm sona erdiğinde bitmiyor

Dijital dönüşümün yalnızca yapımların dağıtım biçimini değil, izleyiciyle kurulan ilişkinin niteliğini de değiştirdiği yorumunu yapan Ersoy, "'Fandom' olarak ifade edilen hayran toplulukları artık yalnızca bir diziyi izlemekle kalmıyor, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hikayeyle sürekli etkileşim kuruyor, içerikler üretiyor ve yapımın oluşturduğu ilgiyi yeni kitlelere taşıyor." şeklinde konuştu.

Bir dizinin etkisinin bölüm sona erdiğinde bitmediğini, dijital dünyada yaşamaya, dolaşıma girmeye ve yeni izleyicilerle buluşmaya devam ettiğini dile getiren Ersoy, Türkiye'nin bu yeni dönemin takipçisi değil, "yön veren aktörlerinden biri" olmasını istediklerini söyledi.

Ersoy, Türk dizilerinin güçlü biçimde izlendiği ülkeler ile turizmde büyümeyi hedefledikleri pazarlar arasındaki ilişkiyi daha stratejik biçimde değerlendirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin anlatı ve dikkat rekabetine büyük bir avantajla girdiğine dikkati çeken Bakan Ersoy, "Bizim anlatacak güçlü hikayelerimiz, bu hikayeleri dünyaya taşıyabilecek güçlü bir sektörümüz ve hikayelerin arkasını dolduran benzersiz bir ülkemiz var." diye konuştu.