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Kültür-Sanat
AA 28.05.2024 13:09

Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu

Bakan Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilhisar ilçesindeki peribacaları, kayadan oyma kiliseleri ve bez bebekleriyle bilinen Soğanlı Vadisi'nde, kadınlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra peribacalarının bulunduğu alanda yer alan Tokalı Kilisesi'ni gezen Ersoy'a, bölgede yapılan çalışmalar anlatıldı.

Bakan Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde ziyaretlerde bulundu

Ersoy, kadınların yaptığı Soğanlı bez bebeklerini de inceleyerek, burada örgü yapan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Aziz George Kilisesi'nde yapılan çalışmaları da inceleyen Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Ersoy'a, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile protokol üyeleri de eşlik etti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy Turizm Kayseri
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