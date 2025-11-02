Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 02.11.2025 20:43

Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı

Bakan Ersoy, Türkiye adına, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Mısır Müzesi açılış törenine katıldı.

Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi'nin açılış törenine katıldı
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Tutankhamun'un hazineleri ve Firavun Khufu'nun güneş teknesi dahil olmak üzere Antik Mısır uygarlığının önemli eserlerinin sergilendiği 'Dördüncü Piramit' olarak anılan bu müze, insanlık tarihine ışık tutan değerli bir kültürel girişimdir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde atılan her adımın, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve kültürel işbirliğini güçlendirdiğine inanıyorum."

ETİKETLER
Mehmet Nuri Ersoy Mısır
Sıradaki Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar son yolcuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:54
Edirne'de 2 tır ve 3 otomobilden zincirleme kaza: 1 ölü
21:44
Bulgaristan'da 17 yıl önce arananlar listesine alınan ve öldüğü sanılan kişi dağda bulundu
20:39
Depremin ardından Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
21:07
Katil İsrail, ateşkes anlaşmasını 194 kez ihlal etti
20:10
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobil şarampole devrildi
19:16
Filistin topraklarını gasbeden işgalci İsrailliler, Batı Şeria'da bir okula saldırdı
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ