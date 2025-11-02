Yeşilçam'ın ünlü ismi Engin Çağlar son yolcuğuna uğurlandı

"Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber" ve "Rüyalar Gerçek Olsa" gibi unutulmaz birçok Yeşilçam filminde başrol oynayan Engin Çağlar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kendisine motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybeden Çağlar, Şişli Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

[Fotoğraf: AA]

Usta sanatçının cenazesine, ailesi, sevenleri ile Nuri Alço, Ediz Hun, Teoman Ayık ve Ali Rıza Binboğa'nın arasında olduğu sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Engin Çağlar'ın geçmişi

Engin Çağlar, 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Şişli Terakki Lisesi ve Robert Koleji'nde eğitimini tamamlayan sanatçı, Almanya'da da iç mimarlık eğitimi aldı.

Ses dergisinin artist yarışmasına katılan ve yarışmada ikinci olan Çağlar, ardından sinemaya adım attı. İlk olarak Fatma Girik'le birlikte "Öksüz" adlı filmde rol aldı.

"Kadın Değil Başbelası", "Kınalı Yapıncak", "Feride", "Makber", "Aşka Susayanlar", "Tatlı Dillim", "Yalnız Adam", "Rüyalar Gerçek Olsa" ve "İntizar"ın arasında olduğu birçok filmde rol alan Çağlar, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi isimlerle de başrolleri paylaştı.