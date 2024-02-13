Bakan Ersoy, 10 yeni gezici kütüphaneyi görev yapacakları illere uğurladı

Bakan Ersoy, CSO Ada Ankara önünde düzenlenen uğurlama töreninde, bakanlık olarak inşa ettikleri kültür merkezleriyle vatandaşların kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için gerekli altyapıyı ülkenin tamamına yaydıklarını anlattı.

Vatandaşların yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorlandığı noktalarda gezici kütüphane çalışması yaptıklarını dile getiren Ersoy, kütüphanecilik anlayışını özellikle son beş yıllık dönemde geliştirdiklerini söyledi.

Son beş yılda 300 yeni kütüphane

Geçen yıl sonu itibarıyla kütüphane sayısının 1296'ya ulaştığını anımsatan Ersoy, son beş yıllık dönemde 300 yeni kütüphanenin vatandaşların kullanımına açıldığına dikkati çekti.

Alışveriş merkezleri, gar, havalimanı ve okullarda yeni konsept kütüphanelerin açıldığını hatırlatan Ersoy, en çok talep gören çocuk ve bebek kütüphanelerinin de bu dönemde hayata geçirildiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 kütüphane hedefini gerçekleştirdiklerini ifade eder Ersoy, 2024 itibarıyla da yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphaneyi vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyledi.

Yerleşik kütüphanelere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların kütüphanelerden yararlanmalarını sağlamak için gezici kütüphane çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Ersoy, "Bugün de 10 yeni gezici kütüphanemizi Ankara, Antalya, Balıkesir, Zonguldak, Tokat, Tunceli, Samsun, Çankırı, Kars ve Bayburt'a uğurlayacağız. Önemli olan küçük çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın kitapla tanışmasını sağlamak. Özellikle küçük yaşta okuma sevgisini aşılamak ve hızlı bir şekilde onları kütüphane üyesi yaparak bundan sonraki hayatlarında bilgiye rahat ulaşımını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 700 binden fazla kişiye ulaşıldı

Gezici kütüphanelerin deprem bölgesinde de önemli roller üstlendiğini ifade eden Ersoy, deprem bölgesine gönderdikleri 48 Gezici Kütüphaneyle ve 45 binden fazla etkinlikte 700 bin vatandaşın gezici kütüphanelerden yararlanmalarını sağladıklarını anlattı.

Bölgede ihtiyaç duyulan noktalarda uzman psikologların da bu kütüphanelerde görev aldığını kaydeden Ersoy, "17 bölgede yeni kütüphane çalışmalarını başlattık. Yıl sonuna kadar aşamalı bir şekilde bunları da hizmete alarak yıkılmış kütüphanelerin yerine modern, çağdaş kütüphaneler açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, konuşmasının ardından gezici kütüphaneleri gidecekleri illere uğurladı.

[Fotoğraf: AA]

Ödünç verme, internet erişimi ve film gösterim imkanı sunuluyor

Modern kütüphane amaçlarına göre tasarlanmış taşıtlar aracılığıyla hizmet verilen gezici kütüphanede ödünç verme, internet erişimi, film gösterimi, süreli yayınlardan ve eğitici oyuncaklardan yararlanma gibi imkanlar sunuluyor.

Ortalama 2 binin üzerinde ve her kesime uygun güncel kitap koleksiyonu bulunan gezici kütüphanelerde, söz konusu eserler belirli aralıklarla değişiyor.

Görevli bir kütüphaneci personelin de bulunduğu gezici kütüphane araçları modeline göre değişiklik göstermekle birlikte dizüstü ve masaüstü bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, LCD TV, DVD oynatıcı, okurlar için tasarlanmış oturma grubu ve gezici kütüphane çalışanları için gerekli her türlü araç gereç imkanları bulunuyor.

Gezici Kütüphanelerin güncel konumlarına "https://kykm.ktb.gov.tr/TR-309101/gezici-kutuphaneler.html" adresinden ulaşılabiliyor.