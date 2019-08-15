Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki çocukları Aylan'ın görüntüleri tüm dünyada vicdanları sızlatmıştı.

Talihsiz bebeğin yaşam hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayımlandı. Çekimlerine Bodrum'un farklı mekanlarında başlanan filmin yapımcılığını George Edde ve Bahattin Öztürk, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya yapıyor.

Bakan Soylu filmde rol aldı

Birçok açıdan ilklere sahne olan filmde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra, tanınmış oyuncu Wilma Elles, Cesur Yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell'in, gazeteci Hande Fırat ve Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi yerli oyuncuları ile Hollywood yıldızları yer aldı. Buna göre, ilk kez bir bakan uluslararası bir filmde rol aldı.

Oscar adayı olarak planlanan ‘Aylan Bebek’ filminin gelirinin bir bölümü mültecilere verilecek. Filmde, Suriye’de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın yaşadıklarından yola çıkarak, mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor.

‘Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız'

Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne oldu. Bakan Soylu, filmde, “Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” dediği sahne ile dünyaya mesaj verirken, milletvekili rolünde oynayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Aylan Bebek’e sahip çıkmayan Avrupa’ya “Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?” sorusu ile itiraz ettiği görüldü.

Kaynak: DHA