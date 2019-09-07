Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) tarafından düzenlenen Türk Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü ve Sydney Başkonsolosluğu tarafından destekleniyor.

Sydney ve Melbourne'deki festival, ‘‘Aykut Enişte’’ filminin gösterimiyle 5 Eylül'de başladı. Gala gecesi, Sydney’deki Palace Cinemas Norton’da yapıldı.

Amaçları Türk film sektörünü tanıtmak

Sydney Başkonsolosu Melih Karalar, amaçlarının, Türkiye'yi ve Türkiye'nin film sektörünü daha fazla Avustralyalıya tanıtmak olduğunu söyledi.

Festivale, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Esra Bilgiç’in de katılması hakkında Karalar, ‘‘Bu sene tabii Diriliş Ertuğrul dizinin önemli bir oyuncusu Esra Bilgiç’in de burada olması, festivalimize daha başka bir hava kattı" dedi.

Festivalde her sene daha kaliteli filmler oluyor

Festivali düzenleyen Avustralya Türk Dostluk Birliği (ATMA) Başkanı Ömer İncekara, Türk oyuncuların Avustralya’da çok iyi tanınmalarından dolayı bu yıl üçüncüsünü organize ettikleri festivale ilginin artarak devam ettiğini anlattı.

"Türk kültürünü, Türk sinemasını daha çok Avustralyalılara tanıtmak amacıyla yola çıktık. Her sene daha da kaliteli filmler getirip daha çok insan çekmeyi başarıyoruz."

"Diriliş Ertuğrul’u izlerken kendimi kaptırıyorum"

Türk filmlerini ve dizilerini ailesiyle birlikte yakından takip ettiklerini belirten Yeni Güney Galler Eyalet Parlamentosuna giren ilk Müslüman milletvekili Jihad Dip, şöyle konuştu:

‘‘Size bir şey söylemem lazım, Diriliş Ertuğrul’u baştan kaldığı yere kadar izledim. Hala heyecanla izlemeyi bekliyorum, izlerken kendimi kaptırıyorum, çok geç yatıp sabahları erken kalkıyorum ama Diriliş inanılmaz bir şey, Halime Hatun’un burada olduğunu görmek beni çok sevindiriyor."

Festivalde 9 film yer alıyor

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Esra Bilgiç ise, yorucu bir yolculuğun ardından Avustralya’da hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Burada çok güzel bir amaç için birlikteyiz, burada çok güzel filmler izlenecek, çok güzel organizasyonlar yapılacak ve birçok etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

ATMA tarafından Sydney ve Melbourne’da 15 Eylül'e kadar devam edecek festivalde, şu filmler yer alacak:

"Aykut Enişte (Yönetmen Onur Bilgetay), Can Dostlar (Yönetmen Tuğçe Soysop), Organize İşler: Sazan Sarmalı (Yönetmen Yılmaz Erdoğan), Rüya (Yönetmen Derviş Zaim), Üç Yol (Yönetmen Faysal Soysal), Öldür Beni Sevgilim (Yönetmen Şenol Sönmez), Buğday (Yönetmen Semih Kaplanoğlu), Toz (Yönetmen Gözde Kural) ve Turist Ömer: Uzay Yolunda (Yönetmen Hulki Saner)."

Kaynak: AA