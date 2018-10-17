Atatürk'ün ilaçlarının hazırlandığı eczane müzeye dönüştürüldü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilaçlarını aldığı bir asırlık İstanbul Eczanesi geçen yıl kapandı. Eczanenin içindeki malzemeler Ankara Eczacı Odasının da çabalarıyla bir araya getirildi, müzeye dönüştürüldü. O müzeye ilk kez TRT Haber girdi.

TRT Muhabiri Çağla Gül Tuncer'in haberini kameraman Ümit Kumcuoğlu görüntüledi.

99 yıllık eczane, Hüseyin Hüsnü Sarı tarafından kuruldu. 3 kuşak boyunca ayakta kaldı. Neredeyse bir asırlık olan Tarihi İstanbul Eczanesi geçen yıl kapandı.

İçindeki malzemeler, Ankara Eczacı Odasının hazırladığı müzede sergilenmeye hazırlanıyor.

Müzede bulunan tüm kavanozlar etken maddeler tarihi bir asırlık İstanbul Eczanesinden getirildi. Tabi o dönemde direkt ilaç satılmıyordu. Etken maddeler eczacılar tarafından karıştırılıyor hastaya veriliyordu.

Atatürk'ün ilaçları, asırlık İstanbul Eczanesinde hazırlanıyordu

Eczane dönemin pek çok şahsiyetine de hizmet verdi. Önemli şahsiyetlerden biri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Öyleki, ilaçların ve ödemelerin bulunduğu defterin 32 sayfası Atatürk'e ait.

İstanbul Eczanesinden gazi Mustafa Kemal Atatürk adına son alışveriş 17 Ekim 1938 yılında yapıldı. Alınan ilaçlar o sıra dolma bahçe sarayında tedavi gören Atatürk’e gönderildi. Eczanede kayıtların tutulmuş olduğu defterde Atatürk’ün son hesabı ise 1 Aralık 1938 yılında kapatıldığı görülebiliyor.

İstanbul Eczanesinin son sahibi Ömer Faruk Erdem, Meclis üyeleri, siyasiler, önemli şahsiyetler, doktorlar, hükümet görevlileri ve halkın da eczaneden alışveriş yaptığını belirtti.

Müzeye dönüştürüldü, 24 Ekim'de açılacak

Ankara Eczacı Odası Başkanı Süleyman Güneş, "Eczanenin burada yüzüncü yılını tamamlaması ve bundan sonraki nesillere de meslektaşlarımızın elinde bulunan tarihi değer taşıyan malzemelerin de gelmesiyle daha değerli bir atmosfer haline getirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Müzenin açılışı 24 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: TRT Haber