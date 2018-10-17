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Yörük kültürünü gelecek nesillere taşımak için evini müzeye çevirdi

Antalya Serik'te yaşayan Ali Kara, çevre köylerden topladığı Yörük kültürüne ait yüzlerce eşyayı evinde sergiliyor.

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Atakan Şimşir / TRT Haber

Geçmişte yaşadığı "Yörük" kültürü, Antalya'da yaşayan Ali Kara'nın en büyük özlemi.

Ali Kara 6 yıl önce göçebe hayatı bırakıp yerleşik hayata geçti. Ancak geçmişini unutamayan Kara, yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmak için evinin bir bölümünü müzeye çevirdi. Çarıktan taş değirmene, ahşap dibekten kağnı tekerleğe kadar birçok farklı ürünü müzede görmek mümkün. 

Ayrıca Ali Kara'nın müzesi bazı okulların derslerinde de kullanılıyor ve öğrenciler evi sık sık ziyaret ediyor.

Kara, ömrünün sonuna kadar Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarmakta kararlı.

Etiketler: yörük kültürü, müze, antalya, Serik, ali kara
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