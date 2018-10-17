Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları

Yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.
Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler buraya yoğun ilgi gösteriyor.
İnegöl-Domaniç karayolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle adeta bir tabloyu andırıyor.
Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.
Kaynak: AA