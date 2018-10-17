  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.539
    EURO 6.389
  • BIST 98846.93
    ALTIN 216.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları

Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle öne çıkan Domaniç Dağları sonbaharın gelişiyle sarı ve yeşilin tonlarına büründü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları

Yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle ziyaretçilerini etkiliyor.

Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler buraya yoğun ilgi gösteriyor.

İnegöl-Domaniç karayolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle adeta bir tabloyu andırıyor.

Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yeşil, sarı, oksijen zenginliği, Kütahya, Domaniç Dağları, domaniç, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER