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Liseli genç sokak müzisyenliği yaparak okul harçlığını çıkarıyor

Artvinli bir lise öğrencisi, ders saatleri dışında, sokaklarda tulum ve akordiyon çalarak okul harçlığını çıkarıyor. 16 yaşındaki gencin hayali iyi bir müzisyen olmak.

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Murgul Anadolu Lisesinde okuyan 16 yaşında lise öğrencisi Saffet Pirge, ders saatleri dışında sokak müzisyenliği yapıyor. Tulum ve akordiyon çalan Pirge, gönül verdiği müzik sayesinde okul harçlığını çıkarıyor.

Gelecekte alanında en iyilerinden olmayı hayal eden liseli müzisyen "İnsanları eğlendiriyoruz, ara sıra arkadaşlarımızla çıkıyoruz. Millet bize harçlığımızı veriyor, ders kitaplarımızı alıyoruz" dedi.

Ailecek tulum ve akordiyon çaldıklarını söyleyen Pirge, şöyle konuştu:

"Babamın kazancı az oluyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için ben de ilçede toplanan amcalara tulum çalıyorum ve herkes bahşiş veriyor. Bu da benim için ek bir gelir oluyor. Tek isteğim okulumu bitirip müzik öğretmeni ya da topluma yararlı bir birey olmak."

Kaynak: TRT Haber

Haber: Ziya Akyıldız

Etiketler: tulum, okul harçlığı, Müzisyen, lise öğrencisi, artvin, akordiyon
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