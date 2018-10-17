Ürdünlü sanatçı eserlerini geri dönüştürülmüş malzemeler ile ortaya çıkarıyor

Ürdünlü sanatçı Ghassan Ayasrah, 25 yıldır Amman sokaklarında yürüyor. Sebebi zeytin ve hurma çekirdeği, kağıt gibi geri dönüştürülmeye uygun materyalleri toplamak.

53 yaşındaki sanatçı kendi çevresinin tarihini ve kültürünü yansıtan eserleri ortaya çıkarmak için topladığı malzemeleri kullanıyor.

Eserleri Amman'ın Ulusal Kütüphanesi'nde sergilenen sanatçının koleksiyonu içerisinde yarım milyon zeytin ve hurma çekirdeği kullandığı, ayrıca cam mozaiklerin yer aldığı Kubbet'üs-Sahra da bulunuyor.

"Bu sadece sanatla ilgili değil, doğayı kirleten katı atıkları geri kazanarak çevreyi korumakla ilgili" diyen Ayasrah, aynı zamanda 5 çocuğunu da çevreyi koruma konusunda bilinçlendiriyor.

Kaynak: Reuters