  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ürdünlü sanatçı eserlerini geri dönüştürülmüş malzemeler ile ortaya çıkarıyor

Ürdünlü sanatçı eserlerini geri dönüştürülmüş malzemeler ile ortaya çıkarıyor

53 yaşındaki Ürdünlü sanatçı Ghassan Ayasrah, geri dönüştürülmeye uygun materyaller kullanarak eserlerini hazırlıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ürdünlü sanatçı eserlerini geri dönüştürülmüş malzemeler ile ortaya çıkarıyor

Ürdünlü sanatçı Ghassan Ayasrah, 25 yıldır Amman sokaklarında yürüyor. Sebebi zeytin ve hurma çekirdeği, kağıt gibi geri dönüştürülmeye uygun materyalleri toplamak. 

53 yaşındaki sanatçı kendi çevresinin tarihini ve kültürünü yansıtan eserleri ortaya çıkarmak için topladığı malzemeleri kullanıyor.

Eserleri Amman'ın Ulusal Kütüphanesi'nde sergilenen sanatçının koleksiyonu içerisinde yarım milyon zeytin ve hurma çekirdeği kullandığı, ayrıca cam mozaiklerin yer aldığı Kubbet'üs-Sahra da bulunuyor.

"Bu sadece sanatla ilgili değil, doğayı kirleten katı atıkları geri kazanarak çevreyi korumakla ilgili" diyen Ayasrah, aynı zamanda 5 çocuğunu da çevreyi koruma konusunda bilinçlendiriyor. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: ürdünlü sanatçı, sanat eseri, ghassan ayasraj, geri dönüşüm, amman sokakları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER