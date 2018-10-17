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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Piri Reis" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" adlı baleyi sahneye koyacak.

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Samsun Devlet Opera ve Balesi &quot;Piri Reis&quot; balesini sahneleyecek

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatı, bale sahnesine taşındı.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" adlı bale eserinin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Eser, Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sahneye koyuyor.

İki perdeden oluşan eser, 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu. 

Kaynak: AA

Etiketler: Samsun Devlet Opera ve balesi, sahne, Piri Reis, osmanlı, dünya prömiyeri
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