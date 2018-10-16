Kırkgöz Köprüsü Osmanlı ve Bizans döneminden izler taşıyor

Akarçay Nehri üzerindeki tarihi Kırkgöz Köprüsü, Bizans ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güler, Kırkgöz Köprüsü'nün nehir ve sığ göl geçişleri için yapıldığını söyledi.

Tarih boyunca devletlerin kervan geçişleri için kalıcı ve geçici köprüler yaptığını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Bolvadin'den Çay ilçesine çıkış güzergahındaki Kırkgöz Köprüsü, Eber Gölü'nün geçtiği ve su aldığı alan içerisine kurulmuş kalıcı bir köprü. Burası Bizans döneminde kervan yolunun geçtiği bir bölge. Daha eski dönemlerde de bir köprünün olduğu bilinmesine rağmen, belki de bölgede çok yaşanan depremler ya da büyük su baskınlarından dolayı bu köprüden işaret yok. Bugün köprünün bilinen tarihine göre 1150 yılında Bizans İmparatoru Manuel Kommen tarafından yaptırılmış ve günümüze kadar ulaşmış."

Mimar Sinan'dan izler taşıyor

Güler, Kırkgöz Köprüsü'nün Osmanlı döneminde de kuzey ve güney kervan yolları açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Köprünün, bu dönemde İstanbul'dan başlayarak Mekke'ye uzanan hac yolunun ana güzergahı olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Her dönemde ciddi tamir ve bakımdan geçirildi. Köprü, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Bağdat ve İran seferleri sırasında Mimar Sinan'ın elinden geçti. Kırk gözlü diye anılıyor ama 64 gözden oluşan bir köprü. Bugünkü yapı da aslında o günkü yapının devamı şeklinde. Bolvadin Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, köprünün tarihi misyonuna uygun şekilde bir restorasyon çalışması yapıldı. Hala ziyaretçilerin tarihi atmosferi yaşayarak geçebilecekleri bir köprü olarak ayakta duruyor."

Kaynak: AA