Bakü'de "Kafkas İslam Ordusu Sergisi" açıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın ismini taşıyan salonda düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Ressamlar İttifakı Genel Sekreteri Ağali İbrahimov, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kafkas İslam Ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Büyükelçi Erkan Özoral, 2018'in Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından çok önemli bir yıl olduğunu, bu yıl Azerbaycan'ın bağımsızlığının ve Bakü'yü kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığını söyledi.

Büyükelçi Özoral, "Bizlere düşen 1918'de, öncesinde ve sonrasında yaşananları, bugünlere nasıl geldiğimizi genç kuşaklara daha iyi anlatmak, bugünün nelerin pahasına elde edildiğini öğretmek olmalıdır" dedi.

"Nuri Paşa olmasaydı Bakü olmazdı"

Azerbaycan Ressamlar İttifakı Genel Sekreteri İbrahimov da, Kafkas İslam Ordusu ve komutanı Nuri Paşa'yı çok önemsediklerini belirterek, "Nuri Paşa'nın heykelinin dikilmesi lazım çünkü o olmasaydı Bakü olmazdı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Özoral ve İbrahimov ressamlara plaket takdim etti.

Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan Ressamlar İttifakı ve Emekli Subayların Gençleri Maariflendirme Vakfı iş birliğiyle düzenlenen sergide, aralarında hem genç hem de profesyonellerin bulunduğu 27 ressamın Türk şehitlikleri, Kafkas İslam Ordusu ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin anlatıldığı eserleri yer aldı.

Kaynak: AA