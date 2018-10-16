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Kastamonu'nun 52 yıllık saat tamircisi

Kastamonu'da yaşayan Rıza Tuncel, antika duvar saatleri, masa saatleri ve daha birçoğunu tamir etmek için tüm gün emek veriyor.

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Kastamonu'da yaşayan 67 yaşındaki Rıza Tuncel, 15 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı saat tamirciliğine. 

Mesleğinde 52 yılı geride bırakan Tuncel, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini sürdürüyor.

Antika duvar saatleri, masa saatleri ve daha birçoğu...

Rıza Tuncel bu saatleri tamir etmek için tüm gün emek veriyor. Mesleğinin pirli mesleklerden olduğunu söyleyen Tuncel, "Bu mesleğin piri Hazreti Yusuf. Onu kuyuya attıkları zaman saman çöpünden güneş saati yapıp, namaz vakitlerini tespit etmiş. Bu meslek de bize babamızdan kaldı" dedi.

Ufak tefek işleri olduğunu anlatan Tuncel, saat tamirciliğine ilginin kalmadığını ve yeni ustaların yetişmediğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teknoloji, saat tamirciliği, rıza tuncel, kastamonu
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