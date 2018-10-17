Muşlu halı dokuma ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatıyor

Mehmet Aydın / TRT Haber

Ahşap tezgahın başına geçiyor, tiftik keçisinin kıllarından el emeği ürünler dokuyor.

Muş'ta yaşayan Derya Yavuz, Aile Destek Merkezinde halı dokuma öğretmenliği yapıyor. Halı dokuma ustası, unutulmaya yüz tutmuş tiftik dokuma geleneğini ayakta tutuyor.

Kendi imkanlarıyla tezgahını hazırladığını söyleyen Yavuz, "Ondan sonra her şeyini Siirt'ten temin ettim, dokuttum. Valiliğimiz bu çalışmayı beğendi, kendileri malzeme alıp bize dokutturmaya devam etti" dedi.

Önce düz dokuma sonra tüylendirme yaptıklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Tezgahtan çıkarıldıktan sonra bu defa ıslatıyoruz, suda yıkıyoruz. Yıkama sırasında demir tarağımızla tüylerini bir tarafa doğru tarıyoruz. Tahta bir çubuk yardımı ile gördüğümüz şekilleri veriyoruz."

Yavuz'un hünerli ellerinde sanata dönüşen tiftik yününden yapılan battaniye, namazlık gibi ürünler oldukça ilgi görüyor.