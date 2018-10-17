Ünlü tambur virtüözü Fahrettin Çimenli hayatını kaybetti

50 yıl TRT'ye hizmet veren ünlü tambur virtüözü Fahrettin Çimenli son yolculuğuna İstanbul Radyosundan uğurlandı. Sevdikleri, dostları onu yalnız bırakmadı.

Fahrettin Çimenli'nin cenaze namazı Kadıköy Galip Paşa Camii'nde kılındı. Dua edildi, helallik alındı. Ardından Yeni Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fahrettin Çimenli kimdir?

8 Ocak 1934 yılında İstanbul Ambarlı'da doğdu. Bağlama çalarak müziğe başladı. 1958-1963 arasında Aksaray Musiki Cemiyeti’nde Ûdi Sâdi Erden’in öğrencisi oldu ve tambur çalmaya başladı.

Bağlama ve mızraplı tamburlardan başka yaylı tambur ve lâvta da çalan Çimenli, 1963-1965 arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyetinde, 1967-1990 arasında da İstanbul Radyosunda tambur çaldı.

1980-1981 öğretim yılında bir yıl süre ile İTÜ Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1980’de İsviçre’deki müzik müzesi için hazırlanan CD çalışmasına yaylı tamburu ile katıldı.

1977 başladığı ve 1999’da yaş haddinden emekliye ayrıldığı Devlet Korosunun bütün yurtiçi ve yurtdışı konserlerine katıldı.

Kaynak: TRT Haber