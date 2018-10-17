Türkiye'nin ilk ve tek patentli kilimi: Bayat kilimi

Hayati Kanat / TRT Haber

Yöre insanının el emeği göz nuru Bayat kilimi, Afyonkarahisar Bayat'ta dokunuyor ve dayanıklılığı ile biliniyor. Yüzde yüz yün ve kök boyadan yapılan kilim kolay kolay solmuyor ve yıpranmıyor. Türkiye'nin ilk ve tek patentli kilimi olan Bayat kilimi 120 yıl rengini muhafaza edebiliyor.

Bayat Kaymakamlığının açtığı kilim atölyesinde kadınlar 12 farklı desen dokumayı öğreniyor.

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Emine Sökmen, kadınların kurs almak istediklerini bildirdikten sonra, usta öğreticiler tarafından eğitim aldıklarını söylüyor.

Kök boyanın da üretildiği atölyede orijinaline sadık kalınarak dokunan kilimlerin satışı da yapılıyor.