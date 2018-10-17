  • 18 EKIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.539
    EURO 6.389
  • BIST 98846.93
    ALTIN 216.946
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türkiye'nin ilk ve tek patentli kilimi: Bayat kilimi

Türkiye'nin ilk ve tek patentli kilimi: Bayat kilimi

Kökeni Orta Asya'ya uzanan Bayat kilimleri, 120 yıl solmayan renkleri, dayanıklılıkları ve desenleri ile adeta bir marka.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türkiyenin ilk ve tek patentli kilimi: Bayat kilimi

Hayati Kanat / TRT Haber

Yöre insanının el emeği göz nuru Bayat kilimi, Afyonkarahisar Bayat'ta dokunuyor ve dayanıklılığı ile biliniyor. Yüzde yüz yün ve kök boyadan yapılan kilim kolay kolay solmuyor ve yıpranmıyor. Türkiye'nin ilk ve tek patentli kilimi olan Bayat kilimi 120 yıl rengini muhafaza edebiliyor.

Bayat Kaymakamlığının açtığı kilim atölyesinde kadınlar 12 farklı desen dokumayı öğreniyor. 

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Emine Sökmen, kadınların kurs almak istediklerini bildirdikten sonra, usta öğreticiler tarafından eğitim aldıklarını söylüyor.

Kök boyanın da üretildiği atölyede orijinaline sadık kalınarak dokunan kilimlerin satışı da yapılıyor.

Etiketler: yün, patent, Orta Asya, kök boya, bayat kilimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER