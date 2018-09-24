Apameia Antik Kenti tiyatrosu gün yüzüne çıkarılıyor

Afyonkarahisar Dinar'da, tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti'nin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatronun kuzey ve güney "analemma" duvarları gün yüzüne çıkarılıyor.

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığı'nın desteğiyle antik tiyatroda 2 yıldır sürdürülen kurtarma kazılarının bu yılki bölümü başladı.

AKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Emrah Kurt, Apameia Antik Kenti'nin Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıdığını söyledi.

"Efes'ten sonra ikinci büyük kent"

Yolların kesiştiği nokta bulunan Apameia’nın önemli bir ticaret şehri olduğunu belirten Kurt, şöyle konuştu:

"Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer. O dönemde nüfusu kalabalık bir şehir olarak bilinir. Şehir aynı zamanda Büyük Menderes nehrinin doğduğu yerde olduğu için sulak bir alandır. Bu da yerleşim için önemli bir unsurdur. Hem ticari hem de tarımsal faaliyetleri barındırması açısından önemli bir kenttir."

Kurt, Apameia'nın Roma İmparatorluğu'nun bu coğrafyada Efes'ten sonra ikinci büyük kenti olduğunu vurguladı.

Antik kentin üzerinde halihazırda modern yerleşimin de olmasından dolayı şehrin pek çok kısmının toprak altında olduğunu anlatan Kurt, "İki yıldır sadece antik tiyatro kısmında çalışma yapıyoruz. Dinar'ın merkezinde antik döneme ait çok sayıda eser görülebiliyor. Ancak yerleşim kalıntısı olarak şu anda antik tiyatro ve stadion mevcut. Biz de çalışmalarımızı tiyatro kısmında yürütüyoruz" dedi.

"Orkestra kısmında çalışmalar yapacağız"

Kurt, tiyatronun Helenistik dönemde milattan önce 3. yüzyılda yapıldığına dair ellerinde veriler olduğunu, burada iki ayrı yapı evresi tespit ettiklerini söyledi.

Antik tiyatronun Apameia'nın en önemli mimari yapısı olduğuna dikkat çeken Kurt, şöyle konuştu:

"Bu yılki kazımızda antik tiyatronun 'analemma' duvarını açığa çıkarma gibi bir amacımız var. Kuzey duvarı büyük ölçüde ortaya çıktı. Güney duvarını da tespit ettik, onu da ortaya çıkaracağız. Yine orkestra kısmı ve tiyatro basamaklarında çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda sahnenin 1979-1981 yıllarında açığa çıkan ve biraz tahrip olmuş duvarlarını o dönemde çekilmiş fotoğraflarını baz alarak onarım çalışmasını yapacağız. Hava şartları müsaade ettiği ölçüde aralık ayına kadar kazımız devam edecek."

Kurt, kazılarda kısa sürede antik tiyatronun mimari yapısına yönelik önemli veriler elde ettiklerini, daha ciddi bulgular için uzun süreli çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da, Apameia'daki kurtarma kazısının ilerleyen dönemlerde Bakanlık kazısına dönüşeceğini söyledi.

Tanır, "Sadece tiyatro bölümünde sürdürülen kazıyı, zamanla yerleşim noktalarında da yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla tarihi aydınlatmayı, dün ile bugün arasında bağ kurmayı hedefliyoruz. Yine, Apameianın yol kenarında olması nedeniyle, bu tarihi yeri koruyarak ören yerine dönüştürdüğümüzde şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: AA