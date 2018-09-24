Mardin turizmi "artırılmış gerçeklik" teknolojisiyle buluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla yaklaşık 2 ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi oluşturuldu.

Kente giden turistlere bilgi vermek için Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan merkezde yerli yazılımcılar aracılığıyla "Mardin Ar" ismiyle "artırılmış gerçeklik" uygulaması başlatıldı.

Ücretsiz olarak cep telefonu ve tablete indirilen uygulamayla turistler, kameralarını tarihi yapıların yer aldığı fotoğraflara doğrulttuklarında "kameradan yapı tanıma teknolojisi" ile o yapıyı üç boyutlu görüp eser hakkında bilgi alabiliyor.

Uygulama sayesinde ziyaretçiler, farklı dil ve dinlerin bir arada yaşadığı cami, medrese, kilise ve taşın oya gibi işlendiği konakların yer aldığı 22 yapıyı üç boyutlu fotoğraf ve videolarla gezip sanal ortamda da tarihe yolculuk yapma imkanı buluyor.

"Tamamen yerli yazılım"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Bilgi Kültür ve Tanıtım Merkezi sorumlusu Aleksandır Bayruğ, merkezde ziyaretçilere şehrin kültürü, tarihi ve gelenekleri hakkında bilgi verildiğini söyledi.

Bayruğ, teknolojiyi Mardin turizmiyle birleştirdiklerini ve tamamen yerli bir uygulama hayata geçirdiklerini, bu sayede şehrin bilinirliğini artırmayı amaçladıklarını anlattı.

Artırılmış gerçeklik uygulamasının misafirlere hiç görmedikleri noktalarda merak uyandırmasından bahseden Bayruğ, şöyle söyledi:

"Merkezde hiç görmedikleri yerlerin üç boyutlu hem görsellerini hem videolarını görebiliyorlar. Bu sayede gelen ziyaretçi, o noktaları ziyaret edebiliyor. Bu uygulamayı bölgede ilk defa turizm anlamında burada kullandık. Tamamen yerli bir yazılım, Türk mühendislerin çalışmalarıyla hazırlandı."

Bu uygulamanın bir karekod uygulaması olmadığını, güncellenmesiyle beraber Mardin turizmine çok daha fazla katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Bayruğ, uygulamayı geliştirmek için yazılım mühendislerinin çalışmasını sürdürdüğünü anlattı.

"Ziyaretçiler de çok memnun kaldı"

Turizmci İsmail Sincar ise, huzurun sağlanmasıyla Mardin'e ilginin yoğunlaştığını söyledi.

Kentte önemli projeler gerçekleştirildiğini belirten Sincar, "Bu uygulamayla turizmde kalitenin artacağını düşünüyoruz. Teknolojiyi kullanarak turizm daha güzel noktaya gelecektir" dedi.

Turizmci Süleyman Baykara da, "Uygulamayı ilk defa burada gördük. Ziyaretçiler de çok memnun kaldı" diye konuştu.

"Şehrin tanıtımına katkı sağlayacak"

Öğretmen Özkan Karakoç ise, Mardin'de özellikle son 2 yılda kültürel ve sosyal faaliyetler açısından çok önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Mardin'in tanıtımı açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü arıtılmış gerçeklikle tarihi yapıları burada sanal ortamda görüyorsunuz, daha sonra bu yapıları birebir yerinde görebilme imkanınız oluyor. Bu da size bir yol haritası çiziyor. Şehrin tanıtımına ekstra bir katkı sağlayacak."

Kocaeli'den Elif Bağdat da Mardin'i çok merak ettiği için geldiğini, "masalsı Mezopotamya topraklarından" çok etkilendiklerini anlatarak, "Uygulamanın kendilerine kenti tanıma açısından büyük kolaylık sağladığını dile getiren Bağdat, "Mardin'i herkesin görmesi lazım. Burası çok güzel" dedi.

Kaynak: AA