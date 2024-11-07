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Kültür-Sanat
AA 07.11.2024 16:58

Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali" beşinci gününde ziyaretçileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam etti.

Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı ve son durağı Antalya'da birbirinden renkli etkinlikler düzenleniyor.

Etkinliğin beşinci gününde, yerli ve yabancı şarkıları kanun, darbuka, klarnet ve keman gibi sazlarla alaturka tarzda yorumlayan müzik grubu Dolapdere Big Gang, Cumhuriyet Meydanı'nda Antalyalılarla buluştu.

Antalya Saat Kulesi, "3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı" konserine ev sahipliği yaptı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde ise İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Acaibü'l Temaşa" temsiliyle sanatseverlerle buluştu.

Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünce "Traian Heykeli Konservasyon Çalışmaları" gerçekleştirildi. Müzenin konferans salonunda, "Karagöz Yüzsüz Deli Hırsız Gölge Oyunu Gösterimi" yapıldı.

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde "VR gözlüklerle Sergi Galerisi Gezisi-Metaverse Resim Galerisi" etkinliği düzenlendi.

"Kazı Başkanları ile Antik Kent Gezileri" kapsamında Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe önderliğinde Perge Antik Kenti, Prof. Dr. Feriştah Alanyalı önderliğinde ise Side Antik Kenti ziyaret edildi.

Ahmet A. Sönmez Muratpaşa İlçe Halk Kütüphanesi'nde Barış Enes Arıkan ve Sinem Demirtaş ile "Duygu Düzenleme ve Farkındalık" söyleşileri gerçekleştirildi.

Alanya İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde "Masal Okuma ve Sanat Atölyesi", Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde "Deniz Kabukları ile Obje Tasarımı", Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Ayşe Taç ile Döşemealtı Halısı Dokuma Atölyesi" ve Gülfer Balcı ile "Keçe Atölyesi" etkinliği yapıldı.

Antalya Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Serik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü "Taş Boyama Atölyesi", Antalya Etnografya Müzesi "Kayıp Mirasın Yeniden Doğuşu Atilla Önen'le Fığla Bardağı Yapımı Atölyesi" ve The Land Of Legends Shopping Avenue Serap Özer'den "Telkari Atölyesi" etkinliğinde katılımcıları ağırladı.

Festivalin beşinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu "Kukla Şevket ile Evet-Hayır Yarışması" ile "Hacivat ve Karagöz Gölge Oyunu" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

"TÜRSAK ile Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında "Benim Uçan Dev Maceram" ve "Rafadan Tayfa: 4 Hayrimatör" filmleri Paribu Cineverse Antalya Migros'ta gösterildi.

Festival kapsamında Gözde Topraklar ile "Ritimli Yaratıcı Drama Atölyesi" ve Mehmet Nuri Demir ile "Pandomim ile Bir Çeşit Hayat" etkinliği minik katılımcılarla buluştu.

ETİKETLER
Antalya Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı
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