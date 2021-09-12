EXPO amfi tiyatroda bir araya gelen koro üyeleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Koro Şefi Yılmaz Özfırat, şarkı aralarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yansıması olan koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin bulunduğunu belirtti.

Özfırat, izleyicilere de katılımları için teşekkür etti.

Konsere Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, büyükşehir belediyesi kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.