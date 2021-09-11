Venedik'teki Lido Yarımadası'nda 78'incisi düzenlenen dünyanın en eski film festivali, ödül töreniyle son buldu.

Festivalin büyük ödülü "Altın Aslan", Audrey Diwan'ın yönetmenliğini yaptığı Happening filmine verildi.

En İyi Yönetmen'e verilen "Gümüş Aslan" ödülünün sahibi ise The Power of the Dog filmi ile Yeni Zelandalı yönetmen Jane Campion oldu.

Ödül gecesinde, en iyi erkek oyuncu ödülüne On the Job: The Missing 8 isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli aktör John Arcilla layık görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü Penelope Cruz'a verildi

En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Parallel Mothers filmindeki rolüyle İspanyol aktris Penelope Cruz aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Venedik Film Festivali'nde bu yılki Jüri Özel Ödülü de, İtalyan yönetmen Michelangelo Frammartino'nun çektiği Il Buco isimli filme verildi.