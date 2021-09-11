İGA'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi ile ilgili paylaşım yapıldı.

Müzenin bazı önemli bölümlerinin görüntülerinin de bulunduğu videonun yer aldığı paylaşımda, "Tarihe tanıklık etmek artık çok daha kolay. Müze kartınız ile İstanbul Havalimanı Müzemizi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.