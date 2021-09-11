Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
17. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali'nde Türkiye 2 ödül kazandı
[Fotoğraf: AA]
17'nci Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Festivale Türkiye'den katılan "Okul Tıraşı" filmi, En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerine layık görüldü.
17'ncisi düzenlenen Kazan Festivali, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan’da gerçekleştirildi.
Festival, ödül töreniyle sona ererken, Türkiye'den "Okul Tıraşı" filmi iki ödül kazandırdı.
En İyi Erkek Oyuncu ödülünü filmdeki rolüyle Samet Yıldız aldı.
Filmin yönetmeni Ferit Karahan da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görüldü.
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