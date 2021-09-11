CSO'nun açılış konserinin solisti Yury Revich, CSO ADA Ankara'da açıklama yaptı.

Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO ile çalışmanın müthiş bir tecrübe olduğunu söyleyen Revich, "Provalarımız da harika geçti. Onlarla çalışmaktan, çalışabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle maestro Cemi'i Can Delirorman ile tanışmak ve çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.

Şef Deliorman'ın orkestrayla kendisi arasında "mükemmel" bir sinerji oluşturduğunu söyleyen Revich, daha önce Türk müzisyenlerden Ferhan ve Ferzan kardeşlerle çalıştığını anlattı.

Revich, "Ben zaten çok şanslıyım ki hep müthiş sanatçılarla çalışıyorum" sözleriyle duygularını aktardı.

"Mars'tan gelmiş bir uzay mekiği gibi gözüküyor"

CSO ADA Ankara'nın yeni binasını da değerlendiren Revich, "Konser salonu inanılmaz bir akustiğe sahip. Dışarıdan baktığınızda sanki Mars'tan gelmiş bir uzay mekiği, uzaydaki bir üs gibi gözüküyor. Burada olmak gerçekten inanılmaz ve muhteşem" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Konser büyük beğeni topladı

CSO'nun 2021-2022 sezonu, 10 Eylül Cuma günü CSO ADA'da yapılan açılış konseriyle başladı.

COVID-19 tedbirleriyle düzenlenen ve sanatseverlerden büyük beğeni toplayan konserde, şefliğini Cemi’i Can Deliorman'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov'un "Şehrazad, Op. 35" senfonik süitini icra etti.

Konserin solisti ünlü Rus keman sanatçısı Yury Revich ise Alman müzisyen Max Bruch'un "Keman Konçertosu No 1, Op. 26" eserini icra etti.