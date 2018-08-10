Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü için tören düzenlendi

Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve göndere Türk bayrağı çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ''Anafartalar, Arıburnu, Seddülbahir ve en kritik hedef olan Conkbayırı, bugün dahi üzerinde taşıdığı muharebe izleri, topyekun olarak neferlerimize bağımsızlığımızı adadığı birer örnek'' dedi.

"Mücadele kahramanlık hikayeleriyle dolu"

Bakan Ersoy, Anafartalar Zaferi'nin tarihteki önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

''Şüphesiz ki bıraktığı acı mirasa rağmen bu şanlı gururu millet olarak her yıl anma günlerinde yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Çok dar bir alanda yaratılan bu eşsiz mücadele gerek siper önlerinde gerekse cephe gerisinde yaşanan kahramanlık hikayeleriyle dolu. Cephede bilfiil savaşanlar, yaşam ile ölümün iç içe geçtiği bu mücadelede gelişmiş bir teknolojinin karşısında göğüs göğüse verilen süngü mücadelesiyle savaşın seyrini belirledi."

Ayrıca "Çanakkale'de insan aklının alamayacağı kadar çok kayıplar verdik" diyen Ersoy, "Asırlar ötesinde Yunus Emre'nin de dediği gibi; 'Ölmekten ne korkarsın. Korkma ebedi varsın' düşüncesi, askerlerimize ışık oldu ve işte Çanakkale'de mücadele veren Mehmetçik de bu duygunun en canlı timsali" dedi.

Kaynak: AA