Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, ilçede bulunan İnönü Mağarası'nda yaptıkları kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Ekmen, Anadolu'nun tarihine ışık tutacak önemli bulgulara rastladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Anadolu'nun en eski eşyasına mağarada rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Ekmen, "Anadolu’da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına İnönü Mağarası kazıları sırasında ulaştık. Bu, Anadolu’nun en eski altın eşyası. Arkeoloji ve madencilik tarihi açısından çok önemli bir keşif" dedi.

"10 binden fazla boncuk bulundu"

Mağaranın içerisinde çömleğin içinde 10 binden fazla boncuk bulunduğunu belirten Doç. Dr. Ekmen, şöyle konuştu:

"Böylece dünyada en eski altın boncuk olarak literatüre geçen altın boncuklarının diğerlerinin Anadolu'da olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizler tarafından keşfedilmesi bizim için şans. Mağarada, yerinde korunmuş halde bulunan bir çömlekçiğin içinde farklı hammaddelerden üretilmiş on binden fazla boncuk bulundu. Bunlardan 27’si altından üretilmiş. Bulgular, günümüzden yaklaşık 6 bin 300 sene öncesinde mağaranın en eski sakinlerinin mağaraya yerleştiğini gösterdi. Bu tarihler aynı zamanda Batı Karadeniz kıyısında sistemli kazılarla elde edilmiş en eski yerleşim tarihi kanıtlarını oluşturuyor."