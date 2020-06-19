Türkiye'nin tek Giritli köyü olarak bilinen, büyükşehir yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen İhsaniye Mahallesi, tarihi dokusu ile dikkat çekiyor.

Mahallede, 1. Dünya Savaşı sırasında yapılan ve döneme tanıklık eden yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki siperler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Yamaçta, bölgedeki çam ağaçlarının arasında kalan siperlerin, işgal kuvvetlerinin durdurulması amacıyla kazıldığı belirtiliyor.

İhsaniye Mahallesi eski Muhtarı Ramazan Yıldız, siperlerin Girit'ten Yunan mezaliminden kaçarak gelenler tarafından 2'nci Abdülhamit döneminde 1898 yılında oluşturulduğunu belirterek, "Köyümüz 1914 yılında resmiyet kazandı. Köyümüz, Kurtuluş Savaşı dönemde Fransızlar tarafından 2 defa yakılmıştır. Köyümüz sınırları içinde 1915 Dünya Harbi döneminde yapılan mevziler bulunuyor. Yetkililerden bu mevzilerin ve buranın ıslahını ve gün ışığına çıkmasını istiyoruz" dedi.