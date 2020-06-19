Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 826 oldu.

Uzun yıllardır artış gösteren sinema salonları sayısında 2019 yılında düşüş yaşadığı görülürken, 2018 yılında 2 bin 858 olduğu kaydedildi.

[Grafik: TRT Haber]

Önceki yıllarla kıyaslandığında ise 2012 yılında 1998 sinema salonu olduğu kaydedilirken, 2005 yılında 987 adet olduğu saptandı.

Güncel olarak Türkiye’deki en çok sinemayı bünyesinde barındıran il 894 ile İstanbul olurken, 228 ile Ankara, 182 ile İzmir, 118 Antalya, 93 adet ile de Bursa’da olduğu gözlendi.