TRT 2'de canlı yayınlanacak konserde, tenorlar Aydın Uştuk, Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Şenol Talınlı, Hüseyin Likos, Efe Kışlalı ve Murat Karahan ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.

Aryaların ve Napoliten şarkıların söyleneceği gecede sanatçılara, Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Konser, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel oturma düzeniyle 60 büyükelçi, eşleri, ulusal ve uluslararası basının katılımıyla icra edilecek.