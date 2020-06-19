Haber Giriş: Kaynak: AA
Türkiye'nin seçkin 7 tenoru ilk kez aynı sahnede
[Aspendos Antik Tiyatrosu / Fotoğraf: AA]
Aspendos Antik Tiyatrosu'nun etkileyici atmosferinde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yabancı Misyon Özel Konseri" yarın 21.00'de TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
TRT 2'de canlı yayınlanacak konserde, tenorlar Aydın Uştuk, Hakan Aysev, Bülent Bezdüz, Şenol Talınlı, Hüseyin Likos, Efe Kışlalı ve Murat Karahan ilk kez aynı sahneyi paylaşacak.
Aryaların ve Napoliten şarkıların söyleneceği gecede sanatçılara, Şef Antonio Pirolli yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.
Konser, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında özel oturma düzeniyle 60 büyükelçi, eşleri, ulusal ve uluslararası basının katılımıyla icra edilecek.
Etiketler: trt 2 canlı yayın Kültür ve Turizm Bakanlığı Yabancı Misyon Özel Kon aspendos antik tiyatrosuSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 16:32
Son Haberler
- 17:16
- 17:17
- 17:13
- 17:26
- 17:10
Sıradaki Haber
Fatih Sultan Mehmet'in 20. yüzyıl portresi ilk kez sergilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz