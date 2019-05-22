UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011 yılından beri kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer, antik kentte daha önce Alman arkeologların yaptığı kazı çalışmalarının 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeologlar ve uzmanlar tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Kentin "agora" olarak adlandırılan antik çarşısında bu sene kazı çalışmaları yapılacağını belirten Özer, şöyle konuştu:

"2019 kazı sezonuna 29 Nisan'da başladık. Kentin kalbi dediğimiz çarşısında yani agora denilen alanda özel mülkiyet olduğundan bir çalışma yapamamıştık. Kamulaştırmanın büyük kısmının tamamlanmasından dolayı burada kazı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Elde edeceğimiz bulguların buradaki antik dönemdeki sosyal yaşama ışık tutacağına inanıyoruz. Bu yıl yapmayı planladığımız çalışmalar arasında heykel projemiz var. Uşak Üniversitesinden bir öğretim üyesi, antik çağdan günümüze kadar ulaşan heykeller üzerine çalışma yapacak."

"Mezar taşlarının envanterini yapıyoruz"

Kazı başkan yardımcısı Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Zerrin Erdinç de 2016 yılından beri antik çağdan kalma mezar taşları üzerine çalışmalar yaptıklarını aktararak, "Aizanoi çevresindeki mezar taşlarının envanterini yapıyoruz ve onları kayıt altına alıyoruz ve tahrip olmasını engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Mezar taşlarındaki yazıtlardan yola çıkarak süslemelerle birleştirerek tarihlemelerini yaptıklarını anlatan Erdinç, Aizaoni bölgesinde kapı biçimli frig tipi olarak adlandırılan mezar taşlarının yoğun olduğunu gördüklerini vurguladı.

Mezar taşlarındaki süslemelerden mezarın bir kadına ya da erkeğe ait olduğunun anlaşılabildiğini belirten Erdinç, şunları söyledi:

"Kadın mezarının mezar taşındaki süslemelerde yün sepetleri yada meyve sepeti, çiçekler, tarak, ayna figürleri kullanılmış. Bunlar mezarın bir kadına ait olduğunu gösteriyor. Erkek mezarlarının mezar taşı süslemelerinde ise güçlü gösteren aslan ve kartal gibi figürlere çokça rastladık. Karı koca mezarının mezar taşında ise erkek ve dişi aslan figürü kullanılmış."

Kaynak: AA