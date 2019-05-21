Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergiyle, Güler'in eserleri dünyanın önemli sanat başkentlerine taşınıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilki nisan ayında İngiltere'nin başkenti Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs Perşembe gününden itibaren Paris'teki Polka Galeri'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu coğrafyasından kareler ile Jean Renoir'dan Nazım Hikmet'e, Aşık Veysel'den Salvador Dali'ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigitte Bardot'ya uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor.

Londra Saatchi Galeri'de geçen ay düzenlenen ve büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi, 23 Mayıs-15 Haziran'da Paris'teki Polka Galeri'de sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri gösterilen, "Master of Leica" unvanına sahip Ara Güler'in 1950'lerde başlayan uzun kariyerine ışık tutan sergi, Paris'ten sonra sırasıyla Japonya'nın Kyoto kentinde, ABD'nin New York şehrinde, İtalya ve Somali'nin başkentleri Roma ve Mogadişu'da düzenlenecek.

G-20 döneminde Japonya'da

Serginin Paris'ten sonra üçüncü durağı, Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı olacak. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde, haziran sonunda yapılacak.

Japonya'nın ardından sergi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı ile aynı günlerde, eylül sonunda New York'ta açılacak.

Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde sergilenecek eserler, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlerden geniş kitlelere ulaşacak. Sergi, yıl sonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön söz

Sergiyle ilgili kitabın ön sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, kitabın ön sözünde usta fotoğrafçı Güler'i şöyle anlattı:

"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız."

Sergiye dair kitap, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.

Kaynak: AA