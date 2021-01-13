Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışması olma özelliğine sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'na başvuru duyurusu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı.

Yarışma bu yıl roman dalında düzenlenecek. Yahya Kemal'in "Bizim romanlarımız şarkılarımızdır" sözü, bu yılki yarışmanın sloganı olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyenlerin en geç 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe kadar eserlerini Osmangazi Belediyesi'ne teslim etmeleri gerekiyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu yılki yarışma hakkında bilgiler verdi.

Sanatseverlerin ilgisi büyük

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde önemli bir etki yaptığına vurgu yapan Başkan Dündar, şunları söyledi:

"Türk Edebiyatı'na şiir, hikaye, makale, roman ve araştırma-inceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmamız, sanatseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu ilgi bizim için onur verici olurken, omuzlarımıza da önemli bir sorumluluk da yükledi. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, teknolojinin çok yoğun kullanıldığı günümüzde yazmaya, okumaya ve okutmaya teşvik eden bir yarışma olduğu için ayrı bir önem taşıyor. 20 yıldır bu yarışmamızı geliştirerek sürdürüyoruz."

"Eserleri kitap haline getiriyoruz"

Dereceye giren eserler, haziran ayı içerisinde düzenlenecek basın toplantısıyla ilan edilecek ve ardından ödül töreni gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılıp jüri üyelerinin değerlendirmesinden geçen eserlerin kitap haline getirildiğini anlatan Başkan Dündar, "Düzenlediğimiz yarışmalar ve sempozyumlar sonucunda ortaya çıkan eserleri, makaleleri ve bilgileri kitap haline getiriyoruz. Bu noktada ciddi bir kitaplığımız oluştu. Geçtiğimiz yılların tüm yarışmalarına ait eserler, Bursa belleğine kazandırıldı. Bu yıl da yarışmamızı simgeleyen yeni kitabımız olacak. Yarışmamızın bir parçası olarak da yıllık edebiyat ve fikir dergisi yayımlıyoruz. İnşallah normalleşme sürecine girerek bu yıl sempozyum da gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.