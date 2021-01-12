Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen mezarı Kubbetü's-Sultan'ın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 1. Kılıçarslan'ın mezarı Diyarbakır Silvan'da bulundu. Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Bozan, yapılan çalışmaları @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/cfJShAE2AE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 12, 2021

Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, Bağlar Mahallesi'nde bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, mezarla ilgili şu bilgileri verdi:

''Sultan 1. Kılıçarslan’ın, Habur Çayı'nda boğularak şehit olduğu ve Silvan’da defnedildiği biliniyor ama mezar yeri bir türlü tespit edilemiyordu. 2 tarihçi, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog ve 1 yazma eser uzmanından oluşan komisyonumuz, veriler ışığında Silvan’daki muhtemel yerleri inceledi. Yöre halkıyla hep temas halinde olundu. Güzel haber bu hafta içinde geldi. Silvan merkezindeki Orta Çeşme Parkı'ndaki türbede iki mezarın, Kılıçarslan ve kızı Saide Hanım'a ait olduğu komisyonumuz tarafından belirlendi. Anadolu tarihine ışık tutacak olan bu gelişmenin Diyarbakır ve Silvan için hayırlı neticeler vereceğini temenni ediyor, başta Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere katkı sunan herkese üniversitem adına teşekkür ediyorum."

Güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Kılıçarslan’ın Silvan’daki kayıp mezarı DİCLE Üniversitemizin çalışmaları sonucu tespit edildi#KilicarslanSilvan#dicleuniversitesi — Mehmet Karakoç (@Mehmett_Karakoc) January 12, 2021

Sultan 1. Kılıçarslan kimdir?

1. Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır.

1101 Haçlı Seferi'nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazandığı başarılarla Haçlı hareketini durdurup, İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans hem de Haçlı ordularına kapanmasını sağladı.

Dedesi Kutalmış’tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul'u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını gösterdi.

Genç yaşta ölümü ile Haçlılar’a karşı yürütülen mücadele ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi birliği zaafa uğramış, Anadolu Selçukluları fetret devri içine girdi.

Atıyla Habur Çayı'nı geçmek isterken, 14 Haziran 1107 günü kendisinin ve atının zırhlarının ağırlığı sebebiyle boğularak hayatı kaybetti.