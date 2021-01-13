Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ecdattan kalan tarihi mekânları ayağa kaldırmak istediklerini söyledi.

Tarihi Alan içerisinde Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan, Kilitbahir Kalesi ve Namazgâh Tabyası ile bütünlük oluşturan, 2'nci Abdülhamit döneminde yapılan 395 metre uzunluğundaki tarihi surlar, zamanla iklim koşullarına yenik düşerek tahrip oldu.

Bir bölümü yıkılan sur duvarlarının hem ziyaretçiler için tehlike oluşturmaması hem de tamamen yok olmaması için Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı harekete geçti. Namazgah Tabyası'nın surları, aslına uygun olarak restore edildikten sonra alan yeniden ziyarete açılacak.

Namazgah Tabyası’nın sur duvarları yapıldığı günden bu yana hiç tamirat görmemiş. Uzun yıllardan beri özellikle yoğun rüzgâr ve yağmurun, coğrafi koşulların etkisiyle surlar epey yıpranmıştı. İlk önceliğimiz surların yıkılmasını durdurmak, bunun için güçlendirme yapılıyor. Daha sonraki süreçte restorasyon başlayacak.

Kaşdemir yenileme sürecinin nasıl ilerleyeceğini anlattı:

Kilitbahir Kalesi’nin yanındaki giriş kapısını da restore edip, farklı bir işlev ve kimlik katacağız. Orijinal fotoğrafları ve projeleri elimizde var. Karşılama merkezi gibi olacak. Ziyaretçi buraya geldiği zaman tarihe yolculuk yapıyormuş gibi hissedecek kendisini. "

