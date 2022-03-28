Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenleniyor.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

Oscar ödülleri töreni TRT 2'de canlı yayınla izleyiciyi ile buluşuyor.

Törende ödüle layık görülenler:

En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)

En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)

En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car

En İyi Film Kurgusu: Dune

En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul

En İyi Film Müziği ödülü: Dune

En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda

En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast

En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy Kotsur

En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune

En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball

En İyi Sinematografi ödülü: Dune

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose