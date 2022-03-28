94. Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor
Sinema dünyasında heyecan dorukta. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu gece sahiplerini buluyor. 94'üncü Oscar ödülleri töreni, TRT 2'de canlı yayınlanıyor.
Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenleniyor.
"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.
Oscar ödülleri töreni TRT 2'de canlı yayınla izleyiciyi ile buluşuyor.
Törende ödüle layık görülenler:
En İyi Yönetmen ödülü: Jane Campion (The Power of the Dog)
En İyi Erkek Oyuncu ödülü: Will Smith (King Richard)
En İyi Uluslararası Film ödülü: Drive My Car
En İyi Film Kurgusu: Dune
En İyi Belgesel ödülü: Summer of Soul
En İyi Film Müziği ödülü: Dune
En İyi Uyarlama Senaryo ödülü: Coda
En İyi Özgün Senaryo ödülü: Belfast
En İyi Kısa Film ödülü: The Long Goodbye
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü: Troy Kotsur
En İyi Görsel Efekt ödülü: Dune
En İyi Kısa Belgesel Film ödülü: The Queen of Basketball
En İyi Sinematografi ödülü: Dune
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü: Ariana Debose
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