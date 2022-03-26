Filli su saati, tavus kuşlu otomat, dört sürgülü kapı kilidi, çocuklu otomatik lavabo ve daha birçok eser... El Cezeri'nin 800 yıl önce çizimini yaptığı makineler Diyarbakır'da tarihî Keçi Burcu'nda sergilendi.

Makine mühendisi Durmuş Çalışkan'ın 15 yılı aşkın sürede hazırladığı 25 makinenin prototipi, meraklıları için Diyarbakır'a götürüldü.

Artuklular döneminde uzun yıllar saray mühendisliği yapan ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu El Cezeri'nin eserleri ilgiyle incelendi.

Uçan araba Cezeri Diyarbakır'da

Ziyaretçiler "Cezeri" ismi verilen Türkiye'nin ilk uçan arabasını da görme fırsatı buldu. 2019'da Teknofest'te görücüye çıkan Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sergi 18 Mayıs'a kadar ziyarete açık

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Faruk Yağız