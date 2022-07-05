Kahramanmaraş'taki antikacı dükkanının en nadide parçalardan biri kehribar tespih. 90 yıllık Kehribar tespihi değerli kılan şey ise tek parça kehribardan yapılmış olması.

İstanbul'un ünlü ustalarından Beylerbeyi Galip Başsaka'nın elinden çıkan "Osmanlı Sıkma Kehribar" sınıfında yer alan tespih, bugüne kadar bozulmadan kırılmadan tek parça halinde gelmiş. Tespih 33 habbe ve imamesiyle özelliğini koruyor.

Tespihin tek parça olmasının değerini yükselttiğini vurgulayan Koleksiyoner Mehmet Demir, "210 gram toplam ağırlığı. Bunu değerli kılan bunun ebat ölçüleri ve ağırlığı, en değerli kılan tarafı ise tek parça olması. Bu zamana kadar kırılmadan, dağılmadan, bozulmadan tek parça halinde 33 habbesi ve imamesinin günümüze kadar gelmiş olması bunu değerli kılan burası. Takriben 80-90 yıllıktır en az. 1907'de zaten Almanların döktüğü malzemeden yapılan tespihler bunlar" dedi.

Değeri 50 bin dolar

Rengi, helezonik görünümü ve içinde yapan ustanın imzası ile koleksiyonerler için özel olan tespihe istenilen fiyat ise 50 bin dolar.

Antika kehribar tespih Kahramanmaraş'ın ev sahipliği yapacağı Expo 2023'te sergilenecek.