800 yıllık "Küp Uçuranlar Kulesi" restore edilecek

İzmir'de valilik ve Ödemiş Belediyesi'nin ortak çalışmalarıyla uygulanacak projeyle 12. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen tarihi Küp Uçuranlar Kulesi restore edilecek.

Son yıllarda yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi kule proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden turizme kazandırılacak.

Onarımın 2019 yılının başlarında bitmesi bekleniyor.

Küp Uçuranlar Kulesi

Birgi Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan üç katlı yapının Bizans dönemine ait olduğu tahmin ediliyor.

Yuvarlak temel üzerinde çok cepheli olarak inşa edilen taş yapı 1997-1998 yıllarında da restore edilmiş ve çevresindeki parkla birlikte kafe restoran olarak hizmet vermişti.

"Birgi'ye yeni bir ivme kazandıracak"

Birgi Muhtarı Mehmet Yapıcı, kulenin uzun zamandan bu yana bakımsız kaldığını, çevresindeki bahçenin de otlara büründüğünü söyledi.

"Birgi’ye yakışmayan bu manzaranın onarım çalışması sonrasında toparlanmasını ve turizmin hizmetine girmesini bekliyoruz."

Muhtar Mehmet Yapıcı, tarihi yapının turizme kazandırılmasının yükselen yıldız Birgi’ye yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

"Küp Uçuranlar Kulesi, Birgi’de bilinen adıyla Kuleli, yapı olarak bölgenin en önemli, tarz yapılarından biri. Birçok hikâyesi var. Bu yapının restore edilip Birgi turizmine kazandırılmasının Birgi ve bölgemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Dileriz kısa sürede onarım çalışmaları biter."

Kaynak: İHA