TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı 11-12 Aralık tarihlerinde, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları çocuklar için bir araya gelecek.

Çocuk alanında çalışan önemli isimler bir araya gelecek

Okul projesiyle birçok ödül alan Japon mimar Prof. Dr. Takaharu Tezuka da konferans için İstanbul'da olacak.

Cambridge Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Coats ile hikaye ve masal anlatıcılığında dünyada adından söz ettiren Nazlı Çevik Azazi sunum yapacak.

Konferans 2 gün sürecek

2 gün sürecek konferansta 6 oturum düzenlenecek. Özel oturumlar ve atölye çalışmalarında çocuk medyasının dönüşümü tüm yönleriyle ele alınacak.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’na katılmak isteyenlerin internet sitesinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber