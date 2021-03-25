600 yıllık tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde ziyaretçilerini ağırlayan Şeki Han Sarayı, tüm ihtişamıyla tarihe ışık tutuyor.

Azerbaycan'ın Şeki şehrinde bulunan tarihi Şeki Han Sarayı, Sovyetler Birliği dönemi sonrası ayakta kalan bölgedeki tek saray. Yapımında herhangi bir çivi ya da yapıştırıcının kullanılmadığı saray ve surlar içerisinde kalan tarihi mahalle, Birleşmiş Milletler 43. Dünya Miras Komitesinin toplantısında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Saray, inşa edildiği döneme ışık tutuyor

Saray, hemen önünde yer alan 600 yaşındaki iki tarihi çınar ile ziyaretçileri karşılıyor. Çevresi surlarla çevrili han sarayı iki kat, altı oda ve iki aynalı balkondan oluşuyor.

18. yüzyılda inşa edilen sarayın pencerelerinde şebeke sanatının en güzel örnekleri yer alıyor.

Duvarlarına renkli işlemeler, motifler ve savaş sahnelerinin yansıtılan Han Sarayı inşa edildiği döneme ışık tutuyor.

Turistlerin ilgisi üzerinde

Azerbaycan mimarisinin en önemli örnekleri arasında gösterilen Şeki Han Sarayı, hanın yazın önemli konuklarını ağırladığı bir meskendi.

Dönemin hanları tarafından yazlık ikametgah olarak kullanılan Şeki Han Sarayı yerli turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

"Evlatlarımız tarihimizi yakından görsün"

Ziyaretçilerden biri "Bugün ailece ziyaret ettik. Her gelişimizde yeni bir şey öğreniyoruz. Evlatlarımızı getirdik. Onlar da görsünler tanısınlar tarihimizi yakından görsünler diye" dedi.